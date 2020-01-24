Председатель ЗакСа Ленобласти прокомментировал намерение партии «Родина» присоединить часть региона к Петербургу

Председатель ЗакСа Ленобласти прокомментировал намерение партии &#171;Родина&#187; присоединить часть региона к Петербургу
Сергей Бебенин. Фото: online47.ru

Сергей Бебенин, возглавляющий Законодательное собрание Ленобласти, прокомментировал предложение партии «Родина» объединить 47 регион и Петербург. Для начала политики предложили присоединить к Северной столице три областных района.

Председатель ЗакСа Ленобласти отмечает, что официальных заявлений на эту тему Валерий Шинкаренко, глава партии «Родина», не делал. Спикер областного парламента считает, что такие радикальные высказывания могут быть частью предвыборной кампании, пишет online47.ru.

При этом, подчеркивает Бебенин, политики не могут привести ни одного аргумента, доказывающего пользу объединения. Обещания улучшить уровень жизнь в присоединённых районах парламентарий назвал «набором обещалок», выраженных в весьма абстрактной форме.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что партию «Родину» упрекнули в желании разрекламировать себя на резонансном предложении объединить Петербург и Ленобласть.

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