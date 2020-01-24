«Родину» упрекнули в пиаре на объединении Петербурга и Ленобласти

&#171;Родину&#187; упрекнули в пиаре на объединении Петербурга и Ленобласти
Всеволожский район Ленобласти. Фото: Baltphoto/Владислав Галушко

Партия «Родина» предложила объединить Петербург и Ленининградскую область. Идея вызвала неоднозначную реакцию, в том числе со стороны депутатов.

С инициативой выступил лидер областного отделения партии «Родина» Валерий Шинкаренко. Он предложил присоединить к Петербургу Всеволожский, Гатчинский и Ломоносовский районы, а также Шлиссельбург, Кировск и Отрадное, пишет online47.ru.

В Ленобласти идею не оценили и заявили о рисках, которые несут жители данных территорий в случае присоединения. Без должного внимания, в том числе, могут остаться районы плотной застройки. Именно на них, как отметил депутат Заксобрания Ленобласти Алексей Ломов, из дорожного фонда в 2019 году были выделены 10 млрд.

Депутат Госдумы РФ Сергей Петров инициативу посчитал попыткой набрать «очки» перед выборной кампанией.

«Знаете, такие вопросы определяются Конституцией. Поэтому могу сказать, что заявления Шинкаренко — это пиар. Очень глупый и самонадеянный», — заявил он.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ленобласть готова рассмотреть возможность предоставления Петербургу площадки под строительство мусороперерабатывающих объектов.

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