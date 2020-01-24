Сингл «Я сошла с ума» группы «Тату» стал «платиновым» в Великобритании

Англоязычная версия отечественного хита нулевых получила «платиновый» статус в Великобритании. С момента выхода в 2002 году там продали свыше шестисот тысяч копий трека.

Семь лет назад, в 2013-м году, композиция «All the Things She Said» получила статус «золотой», перейдя рубеж в четыреста тысяч проданных экземпляров. О достижении «платинового» звания рассказывает BPI, Британская ассоциация производителей фонограмм.

Отмечается, что это единственный российский трек, который завоевал вершины чартпарадов и удерживал лидерскую позицию на протяжении месяца. Помимо Великобритании, песня стала «платиновой» в Австралии, Бельгии, Швеции, Швейцарии и дважды завоевала этот статус в Норвегии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что культовое телевизионное шоу «Слабое звено» вновь вернется в эфир.