Ремонт одной из старейших школ Петербурга обойдется в 380 млн рублей

Лицей №211 получил имя Пьера де Кубертена в 2000 году. Фото: Google View

Лицей №211 получил имя Пьера де Кубертена в 2000 году. Фото: Google View

В здании по адресу Гороховая улица, 20 проведут капитальный ремонт. Здесь располагается лицей №211, который носит имя французского историка Пьера де Кубертена.

На ремонтные работы выделено 380 миллионов рублей, говорится на портале Единой информационной системы в сфере закупок. На данный момент проводится конкурс. В частности, подрядчик должен вернуть былой вид лицевому фасаду здания, воссоздать декоративные элементы и отреставрировать лестничные пролеты.

При этом работы необходимо завершить к августу 2020 года, чтобы в сентябре школа вновь могла принять учеников. Принять участие в тендере можно до 17 февраля.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице, в конференц-зале гостиницы «Охтинская» прошла первая очная встреча учеников и создателей онлайн-школы изучения английского языка под названием Dragon-English.