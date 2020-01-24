Появились кадры с места массового ДТП на «Коле»

Появились кадры с места массового ДТП на &#171;Коле&#187;
Машины получили сильные повреждения. Фото: vk.com/dorinspb

На автодороге «Кола» произошло массовое ДТП, в результате которого пострадали мужчина и ребенок. В Сети появились кадры с места аварии.

Все случилось в пятницу вечером, 24 января, на 94-м километре «Колы» в Кировском районе Ленобласти. Водитель Lada Largus не справился с управлением и врезался сначала в стоящий в пробке ВАЗ, а потом в автомобиль Mercedes Sprinter.

Место ДТП. Фото: vk.com/dorinspb

Как сообщили в сообществе «Дорожный инспектор» соцсети «ВКонтакте», в результате ДТП пассажиры ВАЗ были госпитализированы. После осмотра врачей выяснилось, что пострадавших отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

Машины заняли большую часть дороги. Фото: vk.com/dorinspb

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

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"Кола" госпитализация дтп
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