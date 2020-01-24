Милла Йовович решила поэкспериментировать с внешностью перед родами

Милла Йовович решила поэкспериментировать с внешностью перед родами
Милла Йовович. Фото: instagram.com/millajovovich

Голливудская актриса Милла Йовович решила освежить образ перед родами. Звезда похвасталась результатом смены имиджа.

Звезда пребывает на последнем сроке беременности. 44-летняя мама ждет появления на свет своей третьей дочери.

Долгое время Милла предпочитала длинные волосы. Перед родами актриса решила, что-то менять. Стилист-парикмахер звезды сделал ей новую прическу — боб-каре. Теперь она отращивает челку и укладывает волосы на прямой пробор.

Актриса также призналась, что найти красивую одежду для беременных для нее непростая задача.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что звезда жалуется на плохое самочувствие. Милла Йовивич рассказала, что не понимает, готова ли она к родам.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
беременность инстаграм милла йовович
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Милла Йовович решила поэкспериментировать с внешностью перед родами
Гагарина похвасталась красивым загаром на Мальдивах
В центре Петербурга неизвестные сломали каршерингу зеркало и разбили витрину
Чилсо погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 14 человек
Появились кадры с места массового ДТП на «Коле»
Застрявшим в горах Армении россиянам смогут помощь только на следующий день
Четыре легковушки столкнулись на пересечении Суздальского и Гражданского
Борьба с эпидемией стала одной из тем гала-концерта Медиакорпорации Китая