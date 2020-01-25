«Очень рискуют»: Анна Седокова резко высказалась в соцсети о содержанках

&#171;Очень рискуют&#187;: Анна Седокова резко высказалась в соцсети о содержанках
Анна Седакова выступила против дискриминации по половому признаку. Фото: instagram.com/annasedokova

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова выступила против женщин, которые не в силах себя обеспечить. Она заявила, что они рискуют остаться без всего.

Звезда привыкла трудиться, построила успешную музыкальную карьеру и признается, что не понимает тех, кто отказывается от роста в профессиональном плане. 37-летняя Седокова напомнила, что сегодня перед женщиной открыто множество сфер, в которых она может реализоваться.

Звезда написала на своей страничке в Instagram, что все чаще встречает ярую пропаганду в соцсети о том, что женщина не должна работать.

В комментариях к посту подписчики высказали свое мнение на данную тему.

«Конечно, содержанки очень рискуют», — написал подписчик.

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