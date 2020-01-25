Сотрудники МЧС работают на месте ДТП на Санкт-Петербургском шоссе

Утром в субботу, 25 января, в Петродворцовом районе Петербурга произошло серьезное ДТП. Вполне возможно, что есть пострадавшие.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте», возле парка Александрия на Санкт-Петербургском шоссе, у поворота на Парковую улицу, произошла автомобильная авария. По словам очевидцев, ДТП произошло примерно в 8:40 утра и, скорее всего, не обошлось без пострадавших.

Судя по фотографиям, столкнулись три легковых машины. Видно, что у красного автомобиля сильно повреждена передняя часть. На месте происшествия работают экстренные службы: скорая помощь и МЧС.

Петербуржцы предполагают, что причиной аварии стал гололед на дорогах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что появились кадры с места массового ДТП на «Коле».