Маршрутка собрала «паровозик» из автомобилей в Колпино

Маршрутка собрала &#171;паровозик&#187; из автомобилей в Колпино
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Колпинском районе Петербурга произошла массовая авария, виновником которой стал водитель маршрутки, не справившийся с управлением.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», днем в субботу, 25 января, на бульваре Трудящихся в Колпино произошло ДТП с участием нескольких автомобилей: водитель маршрутки врезался в припаркованные на обочине машины, собрав их в «паровозик».

» На бульваре Трудящихся, что в Колпино, водитель маршрутки, видимо, отвык от того, что зимой бывает гололёд и собрал припаркованных», — пишет автор публикации.

Авария особо не мешает проезду. О пострадавших не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники МЧС работают на месте ДТП на Санкт-Петербургском шоссе.

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