В Невском районе загорелись гаражи

В Невском районе загорелись гаражи
Место ЧП.Фото: vk.com/spb_today

В Санкт-Петербурге в Невском районе на проспекте Большевиков загорелись гаражи. О произошедшем ЧП сообщили очевидцы в Сети.

Фотографии с места происшествия были опубликованы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». По фотографиям заметно, что загорелись сразу несколько гаражей.

Тушением пожара занимаются сотрудники МЧС.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что руководителя Фонда капремонта оштрафовали за несоблюдение сроков. В Северной столице прокуратура проверила Фонд капремонта на исполнение требований бюджетного законодательства. Речь идет о субсидиях, которые были выделены из бюджета города на ремонт общего имущества в многоквартирных домах.

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