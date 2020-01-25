В МЧС рассказали о пожаре на Большевиков

Сотрудники МЧС сообщили подробности пожара в Невском районе Санкт-Петербурга. Все произошло вечером субботы, 25 января. Там загорелся гаражный кооператив.

В ГУ МЧС по городу рассказали, что два бокса загорелись около 19:30 на проспекте Большевиков, 22, корпус 2.

Площадь пожара составила 70 квадратных метров. На данный момент спасатели занимаются тушением возгораний.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Фрунзенском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух иномарок. Легковушки заняли левую полосу движения, что затруднило проезд. Авария случилась в ночь на пятницу, 24 января, у дома №21 по Бухарестской улице.