19 спасателей тушили пожар на Большевиков

19 спасателей тушили пожар на Большевиков
Место ЧП.Фото: vk.com/spb_today

В Санкт-Петербурге вечером, 25 января, Невском районе на Большевиков, 22/2 произошло ЧП. Там загорелись два гаража. Огонь

Пожар произошел в 18:39. Тушением пожара занимались 19 спасателей, сообщили в Главном управлении МЧС России по Петербургу.

При пожаре никто не пострадал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Фрунзенском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух иномарок. Легковушки заняли левую полосу движения, что затруднило проезд. Авария случилась в ночь на пятницу, 24 января, у дома №21 по Бухарестской улице.

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