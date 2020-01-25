19 спасателей тушили пожар на Большевиков

В Санкт-Петербурге вечером, 25 января, Невском районе на Большевиков, 22/2 произошло ЧП. Там загорелись два гаража. Огонь

Пожар произошел в 18:39. Тушением пожара занимались 19 спасателей, сообщили в Главном управлении МЧС России по Петербургу.

При пожаре никто не пострадал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Фрунзенском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух иномарок. Легковушки заняли левую полосу движения, что затруднило проезд. Авария случилась в ночь на пятницу, 24 января, у дома №21 по Бухарестской улице.