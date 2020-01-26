В ДТП на Кантемировской сбили дорожные знаки и светофор

В ночь на 26 января на пересечении Кантемировской и Грибалевой произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.
По словам очевидцев, в результате ДТП пострадали дорожные знаки и светофор– они оказались сбиты.
«ДТП из двух машин на пересечении Кантемировской и Грибалевой. ДПС на месте. Вроде все живы…», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».
Информации о пострадавших не поступало.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Просвещения в Выборгском районе Северной столицы случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал пешеход.