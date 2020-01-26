В Тосненском районе горела дача

В СНТ Можайское Тосненского района Ленобласти произошел пожар, который долго не могли потушить.

Как сообщили в пресс-служба ГУ МЧС по региону, пожар произошел ночью 25 января. Горел дачный дом на площади 48 квадратных метров.

Сообщение о возгорании поступило в 23:40. В ликвидации пожара участвовали девять человек личного состава и две единицы спецтехники. Справиться с огнем удалось к 2:15.

Информация о пострадавших уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ночь на 24 января к ТРК «Лето» на Пулковском шоссе в Петербурге съехались пожарные и скорая. Причиной этого стало возгорание в подсобке, пояснили в администрации торгового комплекса.