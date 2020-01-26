Спасатели тушили квартиру жилого дома на Московском шоссе

В ночь на 26 января в жилом доме на Московском шоссе произошел пожар.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о возгорании в дома 24 по Московскому шоссе поступило в 0:47.

В ликвидации пожара участвовали 19 человек личного состава и четыре единицы спецтехники. Справиться с огнем удалось к 2:07.

«Пожар в квартире на Московском шоссе в доме 24, на 4 этаже. Пожарные приехали, потушили. Сказали есть пострадавшие, медики забежали помогать», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Информация о пострадавших уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ночь на 24 января к ТРК «Лето» на Пулковском шоссе в Петербурге съехались пожарные и скорая. Причиной этого стало возгорание в подсобке, пояснили в администрации торгового комплекса.