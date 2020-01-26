Менее чем за час пожарные потушили квартиру на территории Лахты

Менее чем за час пожарные потушили квартиру на территории Лахты
Информация о пострадавших уточняется. Фото: Pixabay

Утром 26 января в Приморском районе в квартире жилого дома произошел пожар.

Возгорание произошло в доме № 2 на улице Красных Партизан, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о возгорании поступило около шести утра. В двухкомнатной квартире горела обстановка на общей площади 30 квадратных метров.

К 6:37 пожар удалось потушить. В ликвидации пожара были задействованы 13 человек личного состава и три единицы спецтехники. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ночь на 24 января к ТРК «Лето» на Пулковском шоссе в Петербурге съехались пожарные и скорая. Причиной этого стало возгорание в подсобке, пояснили в администрации торгового комплекса.

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