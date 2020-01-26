Иномарка улетела в столб после ДТП на перекрёстке Науки с Гражданским

Утром 26 января в Калининском районе произошло серьезное ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Как сообщили очевидцы, водители не поделили проезжую часть на пересечении проспекта Науки и Гражданского проспекта. От удара иномарка улетела в столб.

На место происшествия прибыли спасатели, скорая и сотрудники ДПС.

«Жуткое ДТП на перекрестке проспекта Науки и Гражданского. Там Polo влетел в столб,тушили пожарные,вторая машина тоже серьезно пострадала», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Информация о пострадавших уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Просвещения в Выборгском районе Северной столицы случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал пешеход.