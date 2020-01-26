Возбуждено уголовное дело после смертельного ДТП на Санкт-Петербургском шоссе

Возбуждено уголовное дело после смертельного ДТП на Санкт-Петербургском шоссе
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

После смертельного ДТП в Петродворцовом районе возбуждено уголовное дело.

Напомним, смертельное ДТП произошло на Санкт-Петербургском шоссе, рядом с поворотом на Парковую улице и парком Александрия. Молодой водитель авто «Рено Логан» выехал на встречную полосу, где врезался «лоб в лоб» с «Ауди». Результатом аварии стала смерть 49-летнего водителя и пассажира «Ауди». Травмы получили водитель «Рено» и еще один пассажир «Ауди» — их госпитализировали.

Водителю «Рено» избрана мера пресечения — подписка о невыезде, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Просвещения в Выборгском районе Северной столицы случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал пешеход.

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