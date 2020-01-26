Пенсионерка отдала более миллиона рублей продавцам БАДов в Петербурге

В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам около 1,4 млн рублей.

В полицию обратилась 64-летняя пенсионерка и рассказала о том, что к ней в квартиру на Наличной улице с 24 января приходили неизвестные, которые представились курьерами. Пожилая женщина отдавала деньги за биодобавки, а также за «открытие счета и получение компенсаций», сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Всего она отдала им около 1,4 млн рублей. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 88-летняя петербурженка обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве, в результате которого он лишилась 360 тысяч рублей. Женщина позвонила пенсионерке и спросила, нет ли у нее родственников в Украине.