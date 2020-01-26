На Ленинском проспекте произошло ДТП с участием такси

На Ленинском проспекте произошло ДТП с участием такси
Автомобиль «Яндекс Такси» врезался в заднее крыло иномарки. Фото: vk.com/spb_today

Утром 26 января в Красносельском районе произошло ДТП с участием автомобиля «Яндекс Такси» и черной иномарки.

Как сообщили очевидцы, водители не смогли поделить проезжую часть на пересечении проспектов Ленинского и Кузнецова. По их словам, автомобиль «Яндекс Такси» врезался в заднее крыло иномарки.

«Пересечение Ленинского пр. и Кузнецова, таксист был удачен в догонялках», — пишет очевидец в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Просвещения в Выборгском районе Северной столицы случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал пешеход.

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