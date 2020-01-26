Под Мурино машина улетела в кювет

Один участник ДТП улетел в кювет. Фото: vk.com/spb_today

Один участник ДТП улетел в кювет. Фото: vk.com/spb_today

На скользкой дороге к Мурино сегодня, 26 января произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

«Авария на Верхней улице по пути в Мурино. На дороге скользко, будьте бдительны. ГИБДД нет. В реанимобиле пострадавший», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Один участник ДТП улетел в кювет. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Просвещения в Выборгском районе Северной столицы случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал пешеход.