На Гражданском мужчина дал незнакомцу позвонить и остался без 50 тысяч

В Петербурге мужчина, решивший помочь незнакомцу, остался без 50 тыс. рублей. Неизвестный сначала увез его в Мурино, а затем лишил денег.

Мужчина находился у станции метро «Гражданский проспект», когда к нему подошел незнакомец и попросил одолжить телефон. Получив мобильный, он бросился бежать к припаркованному недалеко Ford. Владелец телефона ринулся за ним.

Из машины вышли еще четверо неизвестных, которые посадили мужчину в салон и отобрали у него паспорт и 1 тыс. рублей.

Автомобиль поехал в Мурино, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Там один из злоумышленников снял с карты мужчины 50 тыс. рублей.

«После чего ему вернули ему паспорт и мобильный телефон и уехали в неизвестном направлении», — уточнили в МВД.

Проводится проверка. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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