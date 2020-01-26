Три человека пострадали в аварии на перекрестке Науки и Гражданского

ДТП на пересечении проспектов Науки и Гражданского. Фото: vk.com/spb_today

ДТП на пересечении проспектов Науки и Гражданского. Фото: vk.com/spb_today

В Калининском районе Петербурга 26 января столкнулись Volkswagen Polo и Nissan. В аварии пострадало три человека. В том числе, девушка-пешеход 2000 года рождения.

ДТП произошло на пересечении проспектов Науки и Гражданского. Около 8:25 утра автомобиль Volkswagen Polo после столкновения с Nissan вылетел на тротуар и врезался в столб.

Машина задела девушку, переходящую проезжую часть. По оценкам медиков её здоровью был нанесен вред средней степени тяжести, сообщает Отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Травмы также получили водитель и пассажир Volkswagen Polo. Пассажир в тяжелом состоянии, водитель — в состоянии средней степени тяжести.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что очевидцы назвали ДТП на пересечении проспектов Науки и Гражданского жутким.