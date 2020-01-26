Осужденная в России израильтянка Иссахар просит Путина о помиловании

Гражданка Израиля Наама Иссахар подала прошение о помиловании на имя президента России Владимира Путина. Девушка осуждена за контрабанду и хранение наркотиков.

Ходатайство о помиловании и освобождении Иссахар в письменном виде подала через администрацию следственного изолятора. Об этом сообщили адвокаты израильтянки Вадим Клювгант и Алексей Добрынин.

«Наама, ее родные и защитники надеются на скорейшее принятие президентом России, в соответствии с его конституционным полномочием, решения о ее помиловании и освобождении», — цитирует ТАСС адвокатов осужденной.

Защита пояснила, что решение было принято после заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Он ранее сообщил, что отсутствие прошения от самой осужденной «тормозит весь процесс». О помиловании Иссахар Путина просили мать девушки и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Напомним, Наама Иссахар была задержана 9 апреля 2019 года в аэропорту Шереметьево. Девушка летела в Тель-Авив из Дели транзитом через Москву. В транзитной зоне на рюкзак Иссахар обратила внимание служебная собака. В ходе досмотра у неё было обнаружено 9,7 г наркотиков. Девушка свою вину в контрабанде не признала.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за проблем с документами в Домодедово задержали 40 израильтян.