Из-за проблем с документами в Домодедово задержали 40 израильтян

В московском аэропорту Домодедово задержали 40 граждан Израиля. Выяснилось, что туристы прибыли в Россию без разрешения на въезд.

Инцидент произошел в среду, 18 декабря. Изначально предполагалось, что задержанные прилетели вместе с одинаковой целью, однако впоследствии выяснилось, что израильтяне не были единой делегацией, у каждого в России были свои интересы.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, граждане Израиля, находясь на родине, не обратились в консульство России за разрешением на посещение территории РФ. В результате по прилету им были вынуждены отказать во въезде в страну. После выяснения обстоятельств задержанных освободили.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала о Днях Петербурга, которые впервые состоялись в Израиле с 11 по 15 ноября текущего года. Центральным событием стала закладка памятника жертвам блокады Ленинграда в Иерусалиме.