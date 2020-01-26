В Петербурге задержали каршеринг с избитым до смерти мужчиной

В Красногвардейском районе задержали троих мужчин и одну женщину. Полиция считает, что они могут быть причастны к жесткому избиению 35-летнего петербуржца.

Около двух часов дня 26 января в полицию Невского района поступило сообщение о том, что у дома 5/4 по улице Кржижановского неизвестные затолкали мужчину в каршеринговый автомобиль Renault. Жив он или нет, установить было невозможно.

Были ориентированы наружные наряды. В ходе патрулирования сотрудник ДПС совместно с полицией задержали трех мужчин 32, 35 и 45 лет, а также 30-летнюю женщину. Рядом с ними было обнаружено тело ранее судимого 35-летнего гражданина.

«По предварительной информации, потерпевшего избили из-за предположения о том, что он похитил телефон у девушки», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что очевидец заметил, как в машину на улице Кржановского погрузили окровавленное тело.