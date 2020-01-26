В Петербурге ищут каршеринг с трупом в багажнике

По Петербургу может разъезжать автомобиль с трупом в багажнике. Фото: unsplash.com

По Петербургу может разъезжать автомобиль с трупом в багажнике. Фото: unsplash.com

В Петербурге разыскивают каршеринговый автомобиль, в багажнике которого может находится человек. Очевидец заметил, как в машину погрузили окровавленное тело. Жив мужчина или нет, неизвестно.

Информация поступила в полицию Петербурга днем 26 января. Очевидец рассказал, что на улице Кржижановского четверо неизвестных вынесли из парадной жилого дома окровавленного мужчину. Тело его погрузили в каршеринговое авто, пишет «Фонтанка» со ссылкой на адвоката очевидца. Сам он разглашать свое имя или говорить с журналистами не готов.

Свидетель происшествия обратился в полицию. Мужчина запомнил номера и цвет автомобиля. Информация проверяется, сообщили в Главном управлении МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у берега водохранилища в Ленбласти обнаружили труп. Тело находилось в воде.