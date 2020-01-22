В Ленобласти нашли труп в водохранилище

Во Всеволожском районе Ленинградской области у берега водохранилища недалеко от садоводства «Лаврики» днем, 21 января, очевидец обнаружил труп мужчины. Тело находилось в воде.

Очевидец обратился в полицию, стражи правопорядка достали труп 49-летнего мужчины из водохранилища. Рядом с местом происшествия находилась машина погибшего, а также бесхозная резиновая лодка.

По предварительной информации, погибшим оказался рыбак.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Мечникова каршеринговый автомобиль въехал в маршрутку. В результате, кажется, никто не пострадал. Люди пишут, что авария произошла на улице Мечникова – ее участниками стали каршеринговый автомобиль и маршрутка. По непонятной причине машина въехала в общественный транспорт. По предварительным данным, в результате никто не пострадал.