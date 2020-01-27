Петербуржец отдал авто премиум-класса из-за миллионного алиментного долга

В Петербурге должник по алиментам передал автомобиль «Мерседес Бенц» премиум-класса для того, чтобы закрыть миллионный долг.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Петербургу, житель Петербурга задолжал более одного миллиона рублей алиментов в пользу несовершеннолетних дочери и сына. Согласно нотариальному соглашению, каждый месяц он должен был выплачивать по 10 тысяч рублей на каждого ребенка, однако, мужчина решил уклониться от своих обязательств.

Должнику через суд ограничили право выезда за рубеж, а также ограничили в пользовании спецправами. Приставы выяснили, что у него есть в собственности «Мерседес Бенц» класса Е и потребовали предоставить авто в счет погашения долга.

В районном отделе судебных приставов должник осознал свои неправомерные действия и передал все документы и ключи от машины взыскательнице в счет погашения долга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге возбудили уголовные дела против злостных неплательщиков алиментов.