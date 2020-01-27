Сбербанк намерен взыскать с компаний «Интерторга» 8 млрд рублей

Сбербанк намерен взыскать с компаний &#171;Интерторга&#187; 8 млрд рублей
Кроме прочего, в конце 2019 года поставщики предъявили к компании претензии на 5,8 млрд рублей. Фото: Google View

Сбербанк подал семь крупных исков к четырем организациям, совладельцем которых является глава ТД «Интерторг» Мушвиг Абдуллаев.

Кредитно-финансовая организация подала иски против ООО «Адастра», ООО «Евробизнес», ООО «Инвестиционная строительная компания», ООО «Невская логистика». Общая сумма претензий банка к компаниям, согласно документации арбитражного суда, составляет 8 миллиардов рублей.

В претензиях Сбербанка торговый дом «Интерторг» является третьей стороной. По поданным искам приняты обеспечительные меры. Отметим, что бизнес Абдуллаева обанкротился: в конце прошлого года в Петербурге закрылись принадлежавшие ему «Spar» и «Народная 7я Семья».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что последний филиал супермаркетов «Spar» в Северной столице прекратил свою работу. Под конец магазин находился в разгромленном состоянии.

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Сбербанк намерен взыскать с компаний «Интерторга» 8 млрд рублей
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