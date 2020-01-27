В Кудрово выявили свалку и печь для сжигания отходов

Экоактивисты выявили масштабную свалку на огороженном участке в Кудрово. Рядом с завалами мусора соседствует кустарная печь для сжигания отходов.

Неизвестные вывозят на участок отходы различных классов опасности. На месте удалось обнаружить строительные отходы, старые автомобильные покрышки, емкости из-под горюче-смазочных материалов и красок.

Расположилась свалка на огражденном участке недалеко от путепровода Нева на выезде из Петербурга по Народной улице, уточнили в МОО «Зеленый фронт».

Рядом обнаружена печь для сжигания отходов. Зола оттуда сбрасывается неподалеку.

Экоактивисты также информируют о том, что несанкционированная свалка на Народной улице продолжает расти. Не так давно зафиксированы новые навалы строительного мусора.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что компанию, осуществляющую ремонт магазина «Л’Этуаль» на проспекте Стачек, оштрафовали за вывоз мусора на несанкционированную свалку.