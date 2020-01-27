Завершился этап строительства дорог к «Лахта Центру»

Завершился этап строительства дорог к &#171;Лахта Центру&#187;
Лахта Центр. Фото: gazprom.ru

В Приморском районе Петербурга завершился очередной этап строительства подъездных дорог к «Лахта Центру». На участке обустроили монолитную подпорную стенку и смонтировали монолитные оголовки.

Подрядчик ЗАО «АБЗ-Дорстрой» приступил к следующему этапу. Будет выполнено устройство гибкого ростверка на участке прокладки ливневой канализации в зоне усиления слабого основания, сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Помимо этого, продолжатся работы по прокладке ливневой канализации. Завершить их планируется до конца июня.

Ожидается, что к концу 2020 года от «Лахта Центра» будут построены новые участки дорог и примыкания к существующей улично-дорожной сети.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на строительство эстакадных съездов к «Лахта Центру» планируется выделить 3,8 млрд рублей. Заявки на участие в тендере принимаются до 29 января 2020 года. Итоги конкурса будут объявлены в феврале.

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