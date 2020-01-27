У Гренадерского моста из реки достали мужчину

В Петербурге сотрудники поисково-спасательной службы вытащили из Большой Невки мужчину. Каким образом он оказался в воде, пока неизвестно.

Инцидент произошел в понедельник, 27 января. Мужчину достали из реки недалеко от Гренадерского моста, соединяющего Выборгскую сторону и Аптекарский остров.

После извлечения из воды спасатели передали мужчину сотрудникам скорой, пишет «Мойка78» со ссылкой на Главное управления МЧС России по Петербургу. Медикам предстоит оценить его состояние и оказать необходимую помощь.

Обстоятельства произошедшего не уточняются. Как мужчина оказался в воде и пострадал ли он, неизвестно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из Невы достали бетоновоз. Машину извлекали при помощи подъемного крана.