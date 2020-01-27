На трассе «Кола» иномарка устроила ДТП с рейсовым автобусом и скрылась

На трассе &#171;Кола&#187; иномарка устроила ДТП с рейсовым автобусом и скрылась
Renault Kaptur разыскивается. Фото: Baltphoto

На автодороге «Кола» иномарка врезалась в рейсовую маршрутку, везшую пассажиров из Кировска в Санкт-Петербург. После столкновения Renault Kaptur скрылась с места ДТП.

Инцидент произошел в понедельник, 27 января. О случившемся сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД по Петербургу и области. Дорожно-транспортное происшествие случилось возле поворота на поселок имени Морозова. К счастью, столкновение было несильным и обошлось без пострадавших.

Тем не менее, пассажирам пришлось пересаживаться на другой автобус. Второй участник аварии, Renault Kaptur, уехал с места аварии. Правоохранители разыскивают автомобиль.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщал, что в Калининском районе Петербурга под колесами автомобиля оказалась молодая девушка. Пострадавшую на пешеходном переходе на проспекте Ленина госпитализировали.

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