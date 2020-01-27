Молодую девушку сбили на переходе на проспекте Ленина

В Колпинском районе Петербурга госпитализировали девушку 2002 года рождения. Она попала под колеса Hyundai Tucson.

Авария произошла 27 января в 14:57. По предварительным данным, Hyundai Tucson сбил девушку в зоне пешеходного перехода на проспекте Ленина у дома 72.

С места происшествия её госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщает Отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

За рулем Hyundai Tucson находился мужчина 1987 года рождения. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в городе Колпино 27 января произошла авария с участием легкового автомобиля и грузовой «Газели». Машины не поделили дорогу на улице Ижорского Батальона. От удара легковой автомобиль врезался в забор. Бампер машины поврежден.