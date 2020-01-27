В Петербурге в академии Следственного комитета прошло торжественное собрание в честь дня снятия блокады

От имени Президента России Александр Беглов вручил ветеранам следственных органов, жителям блокадного Ленинграда юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Фото: www.gov.spb.ru

От имени Президента России Александр Беглов вручил ветеранам следственных органов, жителям блокадного Ленинграда юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Фото: www.gov.spb.ru

На торжественном мероприятии в Петербургской академии Следственного комитета, открывающем череду событий Года памяти и славы, приветственную речь произнес губернатор Александр Беглов.

Собрание состоялось в понедельник, 27 января. Градоначальник отметил, что сегодняшний день является особенным и наиболее значимым для истории Ленинграда и Петербурга. Беглов подчеркнул, что для Северной столицы является большой честью открывать череду торжественных событий юбилейного, 2020 года.

Губернатор также обратился к воспитанникам академии и кадетского корпуса Следкома. «Вы – наследники великой истории России. От того, как вы будете чтить эту память и защищать ее, зависит будущее нашей страны», – сказал он.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в честь дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады на маршрут №62 вышел «Трамвай Победы».