Йордан Осорио рассказал, как стал чемпионом России

Йордан Осорио рассказал, как стал чемпионом России
Осарио назвал Россию большой и холодной. Фото: https://www.instagram.com/yordanosorio1005/

Футболист увидел прекрасный сон, в котором он получил желанную награду вместе с «Зенитом».

Об этом стало известно сегодня, 27 января. Обо всем сообщает пресс-служба сине-бело-голубых. Защитник «Зенита» Йордан Осорио рассказал, что ему несколько раз снился один и тот же сон – он и команда становятся чемпионами России. Он признался, что это чувство приятное, поэтому нужно делать все для достижения высокой цели.

Комментируя свой переезд в Россию, Осорио заявил, что его поражают размеры страны, а также восхитил первый снег. Он рассказал, что осадки – это очень красиво, но холодно. Напоминаем, что футболист приехал в Северную столицу из Португалии, где минимальная температура составляет плюс 10 градусов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что аренда Осарио закончилась, теперь «Зенит»должен его выкупить. По условиям соглашения с «Порто» футбольный клуб «Зенит» обязан выкупить 25-летнего игрока Йордана Осарио, если он сыграет за команду не меньше пяти матчей, его цена составит семь миллионов долларов.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
зенит Йордан Осарио чемпионат россии
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мать брошенных в Шереметьево детей рассказала об их деспотичном отце
Йордан Осорио рассказал, как стал чемпионом России
На Народного ополчения неизвестный на машине сбил собаку
Эксперты настаивают на сносе уникальной крыши СКК «Петербургский»
Конституционный суд постановил пересмотреть дело Константина Котова
Петербуржцы устроили давку в метро после салюта
Кокорин не поедет на второй сбор с «Сочи»
Особняк купца Мясникова продали с четвертого раза в Петербурге