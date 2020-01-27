Йордан Осорио рассказал, как стал чемпионом России

Футболист увидел прекрасный сон, в котором он получил желанную награду вместе с «Зенитом».

Об этом стало известно сегодня, 27 января. Обо всем сообщает пресс-служба сине-бело-голубых. Защитник «Зенита» Йордан Осорио рассказал, что ему несколько раз снился один и тот же сон – он и команда становятся чемпионами России. Он признался, что это чувство приятное, поэтому нужно делать все для достижения высокой цели.

Комментируя свой переезд в Россию, Осорио заявил, что его поражают размеры страны, а также восхитил первый снег. Он рассказал, что осадки – это очень красиво, но холодно. Напоминаем, что футболист приехал в Северную столицу из Португалии, где минимальная температура составляет плюс 10 градусов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что аренда Осарио закончилась, теперь «Зенит»должен его выкупить. По условиям соглашения с «Порто» футбольный клуб «Зенит» обязан выкупить 25-летнего игрока Йордана Осарио, если он сыграет за команду не меньше пяти матчей, его цена составит семь миллионов долларов.