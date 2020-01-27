Алсу резко высказалась о хейтерах дочери Микеллы

Микелла все еще мечтает о большой сцене. Фото: https://www.instagram.com/voice1tv

Микелла все еще мечтает о большой сцене. Фото: https://www.instagram.com/voice1tv

Певица заверила, что девочка не нуждается в одобрении посторонних людей.

Об этом стало известно 27 января. Обо всем сообщает «СтарХит». Певица Алсу выложила видео, на котором запечатлена Микелла, исполняющая песню «Любовь настала». Далеко не все подписчики остыли после скандала с детским «Голосом», поэтому многие посчитали нужным высказаться. Звездная мама возмутилась бесцеремонностью людей и не стала отмалчиваться. Так, на критику голоса девочки, Алсу написала, что Миккела не нуждается в одобрении людей в комментариях.

«Как вы мне все надоели. Отстаньте от нас. Вы, люди, как гиены»,

— написала однажды артистка, которая предпочитает закрывать комментарии под постами с девочкой.

Сама Миккела все еще мечтает о большой сцене. Недавно она выпустила вместе с Ержаном песню «Эта любовь».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Шнуров пошутил над Алсу: «Я бы накрутил бы баллы, но не дали».