На Митрофаньевском шоссе столкнулись несколько автомобилей. Движение затруднено

На Митрофаньевском шоссе столкнулись несколько автомобилей. Движение затруднено
Авария произошла вечером в понедельник. Фото: скриншот ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Водители забыли о дистанции, что и стало причиной инцидента.

Все случилось вечером 27 января. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Авария произошла на Митрофаньевском шоссе в Адмиралтейском районе – две машины столкнулись, так как водители не выдержали дистанцию. В результате машины побиты, а движение было временно затруднено.Пока что непонятно, есть ли пострадавшие и как именно все случилось.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Васильевском после жёсткого тарана пострадал водитель. Люди пишут, что авария произошла на углу Наличной и Нахимова. Там столкнулись два автомобиля – «Ауди» и «Ренаулт». Свидетели уточняют, что первая машина протаранила бок второй – в результате, водитель «Ренаулта» вышел из авто весь в крови.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп пробка
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Подростки хотели устроить колумбайн в Костроме
На Митрофаньевском шоссе столкнулись несколько автомобилей. Движение затруднено
Главу Чувашии, призывавшего мочить журналистов, могут исключить из партии
Зеленского назвали «идиотом» после речи в Польше
Бузову и ее жениха уличили в мошенничестве
Под Всеволожском тушат частный дом
Телегину достанется дом, который строила Пелагея
Ирина Шейк прокомментировала сложный разрыв с Брэдли Купером