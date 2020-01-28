На Митрофаньевском шоссе столкнулись несколько автомобилей. Движение затруднено

Водители забыли о дистанции, что и стало причиной инцидента.

Все случилось вечером 27 января. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Авария произошла на Митрофаньевском шоссе в Адмиралтейском районе – две машины столкнулись, так как водители не выдержали дистанцию. В результате машины побиты, а движение было временно затруднено.Пока что непонятно, есть ли пострадавшие и как именно все случилось.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Васильевском после жёсткого тарана пострадал водитель. Люди пишут, что авария произошла на углу Наличной и Нахимова. Там столкнулись два автомобиля – «Ауди» и «Ренаулт». Свидетели уточняют, что первая машина протаранила бок второй – в результате, водитель «Ренаулта» вышел из авто весь в крови.