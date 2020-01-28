Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе

Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе
Коби Брайант. Фото: Wikipedia

Легендарный баскетболист, многократный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации 41-летний Коби Брайант разбился на своем личном вертолете.

Трагический инцидент произошел в понедельник, 27 января, в Калифорнии. По предварительным данным, причиной катастрофы стали плохие погодные условия. Вместе с Брайантом в вертолете находилось девять человек, в том числе, одна из его четырех дочерей, 13-летняя Джианна.

Девочка вместе с отцом отправлялась на тренировку. К несчастью, во время падения вертолет врезался в гору, что стало причиной взрыва и не оставило никому шансов на спасение. Отметим, что Коби Брайант передвигался на личном вертолете еще со времен колоссально успешной профессиональной спортивной карьеры, которую завершил в 2016-м году.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Мексике пропала актриса Наталья Андрейченко, известная по роли Мэри Поппинс в картине «Мэри Поппинс, до свидания!».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авиакатастрофа баскетбол калифорния коби брайант крушение вертолета смерть
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Муж Леры Кудрявцевой доволен её настоящей грудью
На улицы Петербурга в честь годовщины снятия блокады вернулись трамваи ...
Житель Астрахани в течение 14 лет насиловал свою дочь
Эксперты рассказали об изменениях на рынке труда в Петербурге за последние ...
Пропавшая в Мексике Наталья Андрейченко нашлась, она уезжала ...
Суд Петербурга постановил заблокировать распространяемое в Сети видео с ...
Синоптики обещают петербуржцам «настоящую зиму» в середине февраля
Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе