Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе

Легендарный баскетболист, многократный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации 41-летний Коби Брайант разбился на своем личном вертолете.

Трагический инцидент произошел в понедельник, 27 января, в Калифорнии. По предварительным данным, причиной катастрофы стали плохие погодные условия. Вместе с Брайантом в вертолете находилось девять человек, в том числе, одна из его четырех дочерей, 13-летняя Джианна.

Девочка вместе с отцом отправлялась на тренировку. К несчастью, во время падения вертолет врезался в гору, что стало причиной взрыва и не оставило никому шансов на спасение. Отметим, что Коби Брайант передвигался на личном вертолете еще со времен колоссально успешной профессиональной спортивной карьеры, которую завершил в 2016-м году.

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