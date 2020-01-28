На Пулковском шоссе машина застряла между трубой и бетонным заграждением

На Пулковском шоссе машина застряла между трубой и бетонным заграждением
"Как так?!", - недоумевают интернет-пользователи, сочувствуя водителю. Фото: vk.com/spb_today

В результате столкновения легковушки и грузовика на Пулковском шоссе, в районе обсерватории, иномарка буквально оказалась «в подвешенном состоянии».

Дорожно-транспортное происшествие случилось в понедельник, 27 января, на территории заправки «Киришиавтосервис». Об инциденте рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «Вконтакте». Большегруз протаранил Datsun, «поддев» легковушку. В то же время от столкновения иномарка врезалась в бетонный монолит, выполняющий роль ограждения.

Таким образом машина оказалась «в ловушке», застряв без движения между трубой грузовика и куском бетона. Автор поста отмечает, что ДТП перекрыло въезд в жилкомплекс «Зеленый квартал».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Митрофаньевском шоссе столкнулись сразу несколько автомобилей, что затруднило движение.

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