На Пулковском шоссе машина застряла между трубой и бетонным заграждением

В результате столкновения легковушки и грузовика на Пулковском шоссе, в районе обсерватории, иномарка буквально оказалась «в подвешенном состоянии».
Дорожно-транспортное происшествие случилось в понедельник, 27 января, на территории заправки «Киришиавтосервис». Об инциденте рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «Вконтакте». Большегруз протаранил Datsun, «поддев» легковушку. В то же время от столкновения иномарка врезалась в бетонный монолит, выполняющий роль ограждения.
Таким образом машина оказалась «в ловушке», застряв без движения между трубой грузовика и куском бетона. Автор поста отмечает, что ДТП перекрыло въезд в жилкомплекс «Зеленый квартал».
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Митрофаньевском шоссе столкнулись сразу несколько автомобилей, что затруднило движение.