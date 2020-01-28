На Гданьской мужчина напал на пенсионерку

В Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в нападении на пенсионерку.

По предварительным данным, злоумышленник напал на пожилую женщину и украл у нее сумку, в которой находились 17 тыс. рублей и телефон.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел у дома №8 на Гданьской улице.

Известно, что злоумышленник ранее попадал в поле зрения полиции.

Сейчас проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге пожилая жительница стала жертвой злоумышленника. По словам пенсионерки, неизвестный ударил ее по голове и отобрал сумку.