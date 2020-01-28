В порту Петербурга задержали 27 тонн корейской лакедры

Партия рыбы из Кореи не прошла ветеринарный контроль в порту Петербурга. По результатам проверки задержаны 27 тонн лакедры.

В Петербург рыба прибыла из корейского города Пусан. Экспортером её выступила компания Hannil Cold Storage Company, импортером — петербургская фирма, занимающаяся оптовой продажей рыбы, моллюсков и ракообразных.

В порту лакедру проверили сотрудники Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. В документах на рыбу были найдены недочеты. Выяснилось, что отсутствует предварительное уведомление о выдаче ветеринарного сертификата на партию.

В отношении грузополучателя составлен протокол об административном правонарушении. Лакедра задержана до получения разъяснения от компетентной службы Кореи.

Лакедра также известна как желтохвост. Рыба относится к крупны, вес её достигает до 40 кг. Обитает лакедра на северо-западе Тихого океана, в Японии считаете деликатесом.

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