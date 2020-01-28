Собакам-охранникам «Водоканала» срочно ищут новых хозяев

Собакам-охранникам &#171;Водоканала&#187; срочно ищут новых хозяев
Для собак ищут новых хозяев. Фото: vk.com/public119574603

В Петербурге ищут новых хозяев для собак, охранявших объекты Водоканала. Животные могут остаться без работы из-за реорганизации предприятия.

Тревожные посты с призывом откликнуться разместили сразу несколько человек в соцсети «ВКонтакте». Они утверждают, что собакам грозит усыпление.

«Запланировано усыпление в связи с реорганизацией предприятия, переход на современный вид охраны. Собачки отслужили людям, охраняли воду, и теперь их по-тихому отправят на небеса…», — написал Сергей в сообществе «Овчарки в беде. Информационная помощь ВЕО и НО».

Новые дома ищут для алабаев, кавказских и среднеазиатских овчарках. Точное количество собак не уточняется. Животные, по словам авторов постов, ухожены, здоровы и вакцинированы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в центр помощи диким животным «Велес» поступила енотовидная собака в тяжелом состоянии.

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