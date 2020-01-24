В петербургский «Велес» в плачевном состоянии поступили енотовидная собака и лис

Пользователи Сети переживают за пострадавших и желают им скорейшего выздоровления. Фото: vk.com/veles_spb

Пользователи Сети переживают за пострадавших и желают им скорейшего выздоровления. Фото: vk.com/veles_spb

В течение нескольких часов в реабилитационно-карантинный центр (РКЦ) помощи диким животным «Велес» поступило сразу два зверя и состояние обоих — крайне тяжелое.

О случившемся рассказали в официальном сообществе «Велеса» в соцсети «Вконтакте» в пятницу, 24 января. Сначала в РКЦ попал пожилой лис, ставший жертвой дорожно-транспортного происшествия. У животного обнаружены многочисленные переломы и открытые раны.

Немногим позже в центр поступила енотовидная собака, также в преклонном возрасте. Вероятно, зверю стало настолько плохо, что он сам пришел за помощью к людям, поселившись во дворе неравнодушной женщины. Выяснилось, что собака страдает тяжелой формой саркоптоза, заразного зубного заболевания кожи.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что теплая погода заставила проснуться медведя Потапку, живущего в «Велесе».