В петербургский «Велес» в плачевном состоянии поступили енотовидная собака и лис

В течение нескольких часов в реабилитационно-карантинный центр (РКЦ) помощи диким животным «Велес» поступило сразу два зверя и состояние обоих — крайне тяжелое.
О случившемся рассказали в официальном сообществе «Велеса» в соцсети «Вконтакте» в пятницу, 24 января. Сначала в РКЦ попал пожилой лис, ставший жертвой дорожно-транспортного происшествия. У животного обнаружены многочисленные переломы и открытые раны.
Немногим позже в центр поступила енотовидная собака, также в преклонном возрасте. Вероятно, зверю стало настолько плохо, что он сам пришел за помощью к людям, поселившись во дворе неравнодушной женщины. Выяснилось, что собака страдает тяжелой формой саркоптоза, заразного зубного заболевания кожи.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что теплая погода заставила проснуться медведя Потапку, живущего в «Велесе».