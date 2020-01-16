Из-за теплой зимы в петербургском «Велесе» проснулся медведь Потапка

В петербургском реабилитационно-карантинном центре помощи диким животным «Велес» аномально теплая зима разбудила медведя Потапку.

Видеозапись с проснувшимся бурым медведем опубликовала сотрудница центра в среду, 15 января, на YouTube-канале «Велеса». На кадрах ролика женщина предлагает Потапке полакомиться курицей с медом и курагой, и медведь с удовольствием забирает угощение.

Сотрудники центра смеются и отправляют медведя спать, ведь зима еще не закончилась. «А зима еще и не пыталась начаться», — добавляют в комментариях интернет-пользователи. Отметим, что живущий в центре Потапка находится в безопасности и не представляет опасности для окружающих, а вот дикое животное, пробудившееся от спячки в лесу, может быть крайне агрессивным.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что медведи «Велеса» чрезвычайно обрадовались свежим еловым щепкам из новогодних елок, которые петербуржцы сдали на переработку.