В коммуналке на Трефолева по решению суда снесли перегородки

В коммуналке на Трефолева по решению суда снесли перегородки
Перегородки снесли после вмешательства приставов. Фото: пресс-служба УФССП России по Санкт-Петербургу

В коммунальной квартире на улице Трефолева в Кировском районе Петербурга демонтировали перегородки. Снести их жильцов обязал суд.

Четырнадцать перегородок были возведены самовольно. Вернуть квартиру в проектное состояние через суд решила районная администрация. Суд встал на её сторону и обязал жильцов снести все перегородки.

Требования своевременно выполнены не были. К судебным приставам поступило 36 исполнительных листов в отношении жильцов квартиры. После разъяснения последствий они устранили нарушения.

«В короткий срок в отдел поступила информация от районной администрации, подтверждающая исполнение всех требований в полном объеме», — сообщили в пресс-службе УФССП России по Петербургу.

Исполнительное производство окончено.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербург суд оштрафовал женщину за оскорбление соседа по коммунальной квартире.

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