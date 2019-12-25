Петербурженку оштрафовали за оскорбление соседей по коммуналке

Петербурженку оштрафовали за оскорбление соседей по коммуналке
Несдержанная петербурженка получила штраф. Фото: pixabay

Сегодня, 25 декабря, Красногвардейский районный суд Петербурга назначил наказание женщине, оскорбившей соседа по коммунальной квартире и его жену.

Инцидент произошел в октябре в одном из домов на Конторской улице. Жительница коммуналки, находясь на кухне, позволила себе в нелицеприятных выражениях оскорбить соседей.

Хамское поведение соседки оскорбленный мужчина не простил и обратился в прокуратуру с претензиями об унижении чести и достоинства. Произошедший конфликт смогли подтвердить свидетели.

В результате проверки прокуроры возбудили административное дело в отношении женщины. Суд признал ее виновной и назначил штраф.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о задержании петербуржца, стрелявшего из окна авто. Мужчина из хулиганских побуждений сделал три выстрела.

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