Каршеринг влетел в снегоуборочную машину на Пироговской набережной

На Пироговской набережной произошло два ДТП, которые парализовали движение транспорта.

По словам очевидцев, по направлению из центра девушка на «Делимобиле» врезалась в снегоуборочную машину, в то время как по направлению в центр собрался «паровозик» из двух машин. Движение затруднено по обеим полосам.

«Две аварии на Пироговской набережной: по направлению из центра девушка на Делимобиле влетела в снегоуборочную технику. По направлению в центр на выезде из туннеля паровозик из двух машин, оформляется», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Информация о пострадавших уточняется.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что центр Петербурга «встал» из-за ДТП и неработающего светофора. В результате весь цент города «встал» в пробке – автомобилисты не могут нормально проехать в пункт назначения и возмущаются из-за отсутствия на месте сотрудников ГИБДД.