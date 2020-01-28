Сотовых операторов в Петербурге могут проверить за отказ сотрудничать с МЧС

Операторы связи не заключают соглашения с МЧС из-за устаревшего оборудования. Фото: unsplash.com

Операторы связи не заключают соглашения с МЧС из-за устаревшего оборудования. Фото: unsplash.com

В Петербурге пять сотовых операторов не заключили соглашения с МЧС об информировании населения о чрезвычайных ситуациях. Принять меры просят прокурора Сергея Литвиненко.

Обращение к Литвиненко направил депутат Законодательного собрания Алексей Цивилев. Он сослался на федеральный закон «О связи», согласно которому операторы обязаны безвозмездно информировать население о чрезвычайных ситуация.

В Петербурге людям о ЧП сообщают через СМС-рассылки. Однако сейчас соглашения с МЧС, по информации парламентария, заключили только два оператора связи — «Мегафон» и «Теле2».

«Остальные операторы связи уклоняются от заключения соглашения с МЧС, ссылаясь на устаревшее оборудование, не позволяющее осуществить массовую рассылку СМС», — рассказал Цивилев.

Принять меры прокурорского реагирования депутат просит в отношении ПАО «ВымпелКом», ПАО «Ростелеком», ООО «Скартел», ООО «Т2 Мобайл» и ПАО «МТС».

Цивилев добавил, что в Москве информирование осуществляется через всех операторов связи.

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